باشرت مؤسسة الاقراض الزراعي ومن خلال فرعها بلواء الاغوار الشمالية، اليوم الخميس، تقديم قروض زراعية دون فوائد للمزارعين في اللواء ممن تضررت مزروعاتهم من موجات الصقيع اخيرا. وقال مدير الفرع المهندس سمير الخطيب ان القروض المخصصة بلا فوائد حددت فترة سدادها بأربع سنوات لأصحاب الزراعات المروية وبسنتين لشراء الاعلاف لمربي الاغنام والابل، مؤكدا ان القروض جاءت بهدف مساعدة المزارعين على الاستمرار بالزراعة والانتاجية التي ترفد السوق باحتياجاته من الخضار.واشار الى تخصيص المؤسسة 650ر11 مليون دينار لإقراضها للمزارعين خلال العام الحالي وتمكينهم من تطوير زراعاتهمومشروعاتهم الزراعية.