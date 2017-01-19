قال قائد قوات حرس الحدود العميد سامي الكفاوين إنه قوات حرس الحدود عززت من وجودها على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، تحسبا لفرار مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من معاقلهم.

وأضاف الكفاوين في مؤتمر صحفي أنه يتوقع أن يشق بعض مسلحي داعش طريقهم إلى الحدود الأردنية، مع اشتداد الضربات ضد عناصر التنظيم في سورية والعراق.

ولفت إلى أن القوات الأردنية تملك تقارير استخباراتية تؤكد احتمال اندلاع موجة نزوح جديدة ودفع للمقاتلين في اتجاه الجنوب السوري.

وأكد أن القوات مستعدة للتعامل مع كافة التهديدات التي قد يشكلها انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة السورية من داعش.

وأشار إلى وجود “فارق كبير” في مستوى التهديد على مدار السنوات الثلاثة الماضية، موضحا أنه جرى تخصيص نحو نصف الأفراد والموارد العسكرية الأردنية للحدود مع العراق وسورية. (أسوشيتد برس)