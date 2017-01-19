الحرة نيوز –

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استعادة مواطن سعودي من معتقل غوانتانامو، عشية انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أدان عرقلة الكونغرس إغلاق المعتقل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، واس عن المتحدث الأمني باسم الوزارة، “أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج غوانتانامو”.

وأضاف البيان، أن المواطن السعودي، وصل إلى المملكة مساء اليوم الخميس حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للاتقاء بهم”.

وأوضح المتحدث الأمني، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.