الحرة نيوز –

قيدت نائبة تركية نفسها في منصة بالبرلمان، احتجاجا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل من شأنها أن تعطي صلاحيات إضافية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وربطت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا يدها في ميكروفون على المنصة، الخميس، مما اضطر نائب رئيس البرلمان لوقف مناقشة مشروع التعديلات مؤقتا.

وبدت المداولات بشأن المقترحات متوترة، وتسببت الأسبوع الماضي في شجارات بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إن هناك حاجة لرئاسة قوية لتعزيز تركيا لأنها تواجه مجموعة من التهديدات الإرهابية، فيما يرى منتقدون أن التعديلات ستمنح كثيرا من السلطات لأردوغان.

وبموجب التعديلات ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنوابه.

ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي على المقترحات الجمعة أو السبت، وفي حال تمريرها ستطرح في استفتاء شعبي.