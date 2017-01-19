الحرة نيوز –

تعادلت الغابون المضيفة مع بوركينا فاسو 1-1 وحققت الكاميرون فوزا صعبا على غينيا بيساو 2-1، اول من أمس في ليبرفيل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى ضمن كأس الامم الافريقية الحادية والثلاثين لكرة القدم.

وكانت الجولة الاولى انتهت بتعادل الغابون مع غينيا بيساو، والكاميرون مع بوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1.

وتصدرت الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لكل من الغابون وبوركينا فاسو ونقطة لغينيا بيساو.

وفي الجولة الثالثة الاخيرة الاحد المقبل، تلتقي الغابون مع الكاميرون وبوركينا فاسو مع غينيا بيساو.

في المباراة الاولى، سجل بيار ايميريك اوباميانغ (38 من ركلة جزاء) هدف الغابون، وبريجيدوس ناكولما (23) هدف بوركينا.

وتدخلت العارضة ضد تسديدة دينيس بوانغا التي ارتدت امام خط المرمى وتابعها اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني وافضل لاعب في افريقيا عام 2015 خفيفة سيطر عليها الحارس البوركينابي هيرفيه كواكو كوفي (7).

وسجل بريجيدوس ناكولما، بديل جوناثان بترويبا الذي تعرض للاصابة في وقت مبكر (11)، هدف السبق لبوركينا فاسو مستغلا خطأ دفاعيا في وسط الملعب بعد مناولة طويلة من منطقته الدفاعية، ثم هرب من مدافعين اثنين وواجه الحارس ديدييه اوفونا قبل ان يدحرج الكرة من بين اللاعبين الثلاثة في المرمى الخالي (23).

وابقى النجم الغابوني اوباميانغ على امل بلاده بالتأهل رغم صعوبة الموقف امام الكاميرون في الجولة الاخيرة الاحد، وذلك عندما ادرك التعادل من ركلة جزاء (38)، مسجلا هدفه الثاني في البطولة.

وجاء التعادل بنفس السيناريو من كرة عالية طويلة كسر اوباميانغ التسلل على اثرها عند دائرة وسط الملعب وانطلق كالسهم بعدما فشل احد المدافعين في قطعها فارتمى الحارس كوفي على قدميه واسقطه في المنطقة المحرمة.

وفي الشوط الثاني، سنحت فرصتان لبوركينا عبر البديل برتران تراوريه (58) وبانو دياوارا (60) نجح الحارس الغابوني في ابعاد خطرهما.

وفوت اوباميانغ فرصة حسم النتيجة بتسديدة من مشارف المنطقة علت العارضة بقليل (78)، تلاه بوانغا بتسديدة من مسافة قريبة ارتدت من قدم الحارس (81)، وثالثة من رأس سيرج جونيور نغوالي (89).

وكشف مدرب الغابون، الاسباني خوان انطونيو كاماتشو، ان فريقه سيفتقد لاعب يوفنتوس الايطالي ماريو ليمينا ولاعب تروا الفرنسي يوهان اوبيانغ حتى نهاية البطولة بسبب الاصابة.

وقال كاماتشو “انتهى الامر بالنسبة الى ماريو ليمينا بسبب اصابة في الظهر”، مضيفا “اوبيانغ لن يتمكن ايضا من العودة”.

فوز صعب للكاميرون

وفي المباراة الثانية، حولت الكاميرون تأخرها امام غينيا بيساو الى فوز 2-1.

سجل سيباستيان سياني (61) ومايكل نغادو-نغادجوي (79) للكاميرون، وبيكيتي بريتو (13) لغينيا بيساو.

واحرجت غينيا بيساو الضيفة الجديدة في البطولة، اذ تشارك فيها للمرة الاولى في تاريخها، الكاميرون صاحبة التاريخ الكبير قبل ان تحقق الاخيرة الفوز.

وتوج منتخب الكاميرون بطلا لافريقيا اربع مرات اعوام 1984 و1988 و2000 و2002، ويملك خبرة واسعة في النهائيات اذ يشارك للمرة الرابعة عشرة، وخاض حتى الان 76 مباراة فاز في 37 منها مقابل 22 تعادلا و15 خسارة.

انطلقت المباراة بايقاع سريع من الطرفين مع سعي واضح للاعبي غينيا بيساو لاختراق المنطقة الكاميرونية.

وفاجأ منتخب غينيا بيساو مرمى الكاميرون بهدف السبق من مجهود فردي في الدقيقة الثالثة عشرة، اذ تسلم بيكيتي بريتو الكرة في منتصف الملعب تماما وسار بها بسرعة كبيرة ثم اخترق المنطقة وسددها قوية لمسها الحارس جوزيف اوندوا لكنها تابعت طريقها الى الشباك.

اندفع منتخب الكاميرون لادراك التعادل بسرعة لكن محاولاته كانت خجولة وابرزها كرة من كلينتون مونا نجي سيطر عليها الحارس ازفيدو مندنيس (27).

وشكلت الهجمات المرتدة للاعبي غينيا بيساو خطورة على مرمى اوندوا لكنها افتقدت اللمسة الاخيرة.

تكثفت هجمات الكاميرون وكادت تخرج من الشوط الاول متعادلة في مناسبتين، الاولى من كرة قوية لبنجامين موكاندجو من داخل المنطقة نجح منديس في التقاطها في الدقيقة 43، والثانية اثر كرة وصلت الى فنسنت ابو ابوكر وهو في وضع مثالي للتسديد لكنه تابعها ضعيفة في متناول الحارس بعد ثوان قليلة.

بدأ منتخب الكاميرون الشوط الثاني مهاجما معتمدا على الاختراق عبر الاطراف والتسديد من بعيد فنجح في ادراك التعادل بعد ان افلت مرماه من هدف ثان.

واستغل فريديريك مندي اولا خطأ دفاعيا للكاميرون فخطف الكرة واخترق المنطقة ثم سددها من فوق الحارس الخارج للتصدي له لكن المدافع مايكل نغادو-نغادجوي تدخل في الوقت المناسب لابعادها قبل ان تهز الشباك (54).

وجاء هدف التعادل للكاميرون في الدقيقة 61 اثر كرة مررها موكانديو من الجهة اليسرى الى سيباستيان سياني فاطلقها قوية بلمسة واحدة في الزاوية اليمنى للمرمى.

حاول المنتخب الكاميروني الاستفادة من ايقاعه المرتفع فحاصر منافسه سعيا الى تسجيل هدف ثان ونجح بذلك في الدقيقة 79 عبر نغادو-نغادجوي الذي اطلق كرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى منديز

غياب بيترويبا وزونغو

حتى نهاية البطولة

واغادوغو – تلقى منتخب بوركينا فاسو ضربة موجعة باصابة لاعبين اساسيين في صفوفه خلال المباراة ضد الغابون هما جوناثان بيترويبا وجوناثان زونغو، وسيغيبان بالتالي حتى نهاية كأس الامم الافريقية لكرة القدم المقامة حاليا في الغابون بحسب ما اعلن رئيس الاتحاد المحلي.

وقال سيتا سانغاري في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “تعرض جوناثان زونغو لقطع في الرباط الصليبي في حين اصيب بيترويبا بتمزق عضلي وللاسف فان مشوارهما في البطولة القارية انتهى”.

واضاف “بالنسبة الى زونغو سيتم ترحيله الى برشلونة اليوم في حين سيخضع بيترويبا لفحوصات اضافية قبل اتخاذ اي قرار بشأنه”.

وسيغيب زونغو مهاجم الميريا الاسباني “7 اشهر عن الملاعب على الاقل”، في حين لن يتمكن بيترويبا مهاجم النصر الاماراتي من العودة الى الملاعب قبل ثلاثة اسابيع بحسب ما نقله رئيس الاتحاد البوركينابي عن طبيب المنتخب.

اما مدرب بوركينا باولو دوارتي فقال “لقد خسر بيترويبا الذي يعتبر عنصرا اساسيا في الفريق والاستراتيجية التي نعتمدها وزونغو الذي كان افضل لاعب خلال المعسكر التدريبي”.

وتلعب بوركينا فاسو التي تعادلت في مباراتيها حتى الان، مع غينيا بيساو في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات الاحد المقبل.