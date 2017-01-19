الحرة نيوز –

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني د.عبدالله المسفر، سعادته بالمجهود والمردود الذي يقدمه اللاعبون خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه النشامى حاليا في دبي ويستمر حتى 26 كانون الثاني (يناير) الحالي.

واوضح د.المسفر، ان المعسكر حقق في ايامه الاولى مكاسب جيدة، على ضوء الحماس والرغبة التي تظهر بين اللاعبين خلال التدريبات، الى جانب الالتزام بالتعليمات الفنية والادارية على اكمل وجه، مشيدا بقدرات اللاعب الأردني والتي “تضاهي ابرز نجوم القارة الآسيوية”.

وقال: ما لمسته في المنتخب حتى الان يؤكد مقدار الرغبة والحماسة نحو اعادة النشامى الى وجهة التألق.. لدي جهاز فني معاون على أعلى مستوى، والجانب الاداري يسير باحترافية كبيرة.. كل الظروف ملائمة خلال المعسكر لتحقيق اقصى فائدة ممكنة، وبلوغ قمة الجاهزية قبيل مواجهة جورجيا ودياً يوم الاربعاء 25 الحالي.

ولفت د. المسفر الى عدم تركيزه على الجانب البدني كثيرا خلال التدريبات، “بعد منافسات طويلة ومكثفة خلال المرحلة الماضية عبر دوري المناصير وكأس الأردن، فضلنا التركيز بشكل اساسي على الجانب الفني، من دون اغفال مسألة التصاعد البدني بشكل تدريجي ومدروس، تجنبا لتحميل اللاعبين مزيدا من الجهد”.

وطالب المدير الفني بمنح المنتخب مزيدا من الوقت والصبر قبل الحُكم عليه، خاصة بعد تراجع مستوى النتائج ومؤشر الاداء خلال الفترة الماضية.

واضاف: ادرك تماما مقدار الخيبة لدى الجماهير بعد فترة من الركود خلال المرحلة الماضية والتراجع الملموس على سلم التصنيف الدولي.. هدفنا واضح وهو استعادة بريق النشامى بشكل قوي، والتأهل الى آسيا 2019 في صدارة مجموعتنا، ثم الاستعداد الجيد للمنافسة بشكل جاد على بلوغ الادوار النهائية في المسابقة القارية.

واعتبر المدير الفني في ختام حديثه، الدعم الجماهيري والتفاف وسائل الاعلام حول المنتخب “ركنا اساسيا” في خطة تطوير النشامى واعادته الى موقعه الطبيعي بين نخبة فرق القارة الآسيوية.

الى ذلك، التحق اللاعب ثائر البواب بوفد المنتخب في دبي، حيث ينتظر ان يشارك في التدريب المسائي الذي يشتمل على تعزيز بعض النقاط التكتيكية التي سينتهجها النشامى في رحلة التصفيات الآسيوية والتي تنطلق اواخر اذار (مارس) المقبل.