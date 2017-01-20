الحرة نيوز –

اطلق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الجمعة مراسم يوم تنصيبه عبر توجهه الى كنيسة القديس يوحنا قرب البيت الابيض في واشنطن قبل ساعات من ادائه اليمين الدستورية.

ووصل ترامب وزوجته الى كنيسة القديس يوحنا للمشاركة في قداس يتوقع ان يستمر ساعة قبل ان يتوجها لتناول الشاي مع الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما وزوجته.

وترامب الذي سينصب الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة عند الساعة 17,00 ت غ في مبنى الكابيتول ارتدى معطفا وبزة داكنة اللون وربطة عنق حمراء. فيما ارتدت زوجته ثوبا باللون الازرق.

وسيلقي القداس القس روبرت جيفريس الذي واجه انتقادات حادة بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين والمورمون والكاثوليك والمثليين.

وكان جيفريس، الذي يقود الكنيسة المعمدانية الاولى في دالاس، اتهم الرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما ب”تمهيد الطريق” للفوضويين، ووصف الاسلام بانه “دين الشر”.

ومن المقرر ان يحضر نائب الرئيس مايك بنس وعائلته القداس.

وبعث جيفريس بتغريدة تحمل صورة له امام كنيسة القديس يوحنا وجاء فيها “ساقيم قداسا خاصا لعائلة ترامب/بنس عند الساعة 8,30 صباحا بعنوان +عندما يختار الرب قائدا+”.

وبعد ذلك ستقطع عائلة اوباما وعائلة ترامب مسافة اربعة كيلومترات في شارع بنسلفانيا للمشاركة في مراسم اداء اليمين على عتبات مبنى الكونغرس (كابيتول).(ا ف ب)