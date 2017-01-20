الحرة نيوز –

احتفلت الكنائس الأرثوذكسية في موقع المغطس اليوم بعيد الغطاس وبدء موسم الحج الارثوذوكسي لعام 2017بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية ورجال الدين وحضور تجاوز خمسة الاف حاج.

وقال مطران الروم الارثوذوكس في الاردن المتروبوليت فينيذكتوس في كلمة له امام جموع الحجاج ” ما احوجنا اليوم الى الحرية والسلام في عالم اصبح كالبحر الهائج امواجه متلاطمة” مضيفا “اننا نرى الارض تحترق من حولنا وما تعانيه من وليات الحروب ونحن في وسط هذا كله ننعم بحياة افضل”.

وقال نحن هنا اليوم لنقف وقفة اجلال واكبار واحترام لشهداء الواجب الذين قضوا دفاعا عن ترابنا الشريف “, مشيرا الى “ان هؤلاء الشهداء سطروا معاني البطولة كغيرهم من الكثيرين الذين مروا على تاريخنا العريق وضحوا بانفسهم من اجل كلمة وطن ومن اجل الحرية والمحبة والوحدة والعيش مع الاخر ومن اجل المبادىء التي ترعرعنا ولن نقبل المساومة عليها”.

واكد فينيذكتوس “اننا في الاردن شعب واحد وامة واحدة حالها وفرحها وحزنها واحد وكذلك تطلعاتنا للنجاح والتطور والتقدم ما يدفعنا الى القبول بالعيش بين الناس على مختلف معتقداتهم ” لافتا الى “ان الاردن بقيادته الحكيمة استطاع ان يجسد حقيقة هذا العيش بسلام واحترام ووئام .

ووجه المطران شكره الى جلالة الملك وسمو الامير غازي بن محمد على دورهم في الحفاظ على هذا الموقع والجهود المبذولة لابرازه واشهاره لكل العالم ولكل من شارك واسهم في اقامة هذا الاحتفال.

من جانبه اكد امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه أن إقامة الاحتفال في هذا المكان المقدس يؤكد على أهمية الموقع الروحية لجميع المؤمنين في كافة إنحاء العالم كون المكان الذي انطلقت منه الديانة المسيحية لتصل الى 2.5 مليار مسيحي حول العالم , مضيفا “اننا نبارك للحجاج والمؤمنين بهذا العيد في هذا المكان حيث تعمد السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الاردن والذي اصبح احد مراحل الحج المسيحي”.

واضاف قموه ان الاردن ارض الحضارات والديانات والرسالات السماوية ما يؤكد على ان الاردني هو صاحب رسالة سلام ومحبة ونموذجا للاخاء والعيش المشترك للعالم اجمع , لافتا الى ان ما نعيشه في الاردن من محبة وسلام وامن اسهم في ارتفاع عدد زوار الموقع بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع العام الماضي 70 بالمائة منهم من الاجانب و15 بالمائة منهم من الدول العربية .

واكد اننا نعمل حاليا في مراحل متقدمة لتزويد الموقع بكل ما يحتاجه من خدمات وبنى تحتية لاستقبال الاعداد المتزايدة من الحجاج والمؤمنين , مشيرا الى ان هذا العمل ياتي تجسيدا للتوجهات الملكية بدعم قطاع السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص لانها تستقطب ما يزيد على 300 مليون سائح في مختلف دول العالم سنويا .

من جانبه اكد مدير موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات انه جرى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل دخول الحجاج والزوار وتادية مناسكهم بكل سهولة ويسر موجها شكره للقوات المسلحة ممثلة بقيادة المنطقة الوسطى وكافة الاجهزة الامنية التي بذلت جهودا جبارة لانجاح الاحتفالات في الموقع .

وبدء الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والاعيان والنواب وسفراء اليونان واوكرانيا وقبرص بانطلاق الموكب الرسمي الى موقع الاحتفال على الضفة الشرقية لنهر الأردن ومن ثم اقامة القداس الكبير تلاه تقديس مياه نهر الاردن ومن ثم نزول المشاركين الى النهر و رمي الصليب في المياه وتبريك جموع الحجاج بمياه النهر .

يذكر ان هذا العيد المعروف بعيد الغطاس هو يوم الحج الى نهر الأردن المقدس (المغطس) حيث تعمد السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن حسب جميع الشواهد العقائدية والتاريخية قبل اكثر من 2000 عام.