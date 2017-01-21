الحرة نيوز –

تسحب عند الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت، في قاعة فندق حياة عمان، قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات بكرة القدم “الأردن 2018″، وتشارك في التصفيات التي تبدأ في شهر نيسان (أبريل) المقبل، منتخبات: البحرين، تايوان، كوريا الشمالية، غوام، هون كونغ، الهند، العراق، إيران، كوريا الجنوبية، لبنان، مينمار، فلسطين، الفلبين، سنغافورة، سورية، طاجيكستان، تايلاند، الإمارات، أوزبكستان وفيتنام، إضافة إلى منتخب النشميات، الذي ضمن تأهله للنهائيات، بصفته المنتخب المستضيف للبطولة، بالإضافة إلى منتخبات اليابان وأستراليا والصين، التي تأهلت مباشرة لنهائيات الأردن 2018، والتي تتصدر تصنيف المنتخبات، حسب تصنيف الاتحاد الآسيوي.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ21 المشاركة على أربع مجموعات، تضم كلا منها خمسة فرق، بإستثناء المجموعة الأولى التي ستشهد تواجد ستة منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 8 منتخبات.

ووجه اتحاد كرة القدم الدعوة لكافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، لحضور حفل القرعة والذي سيتخلله عرض فيديو ترويجي عن الأردن، بالإضافة إلى تسليم الأردن رسميا حقوق استضافة النهائيات.

وانجز اتحاد الكرة، كافة الترتيبات والتحضيرات، لإجراء عملية قرعة البطولة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الاوسط، حيث وصل وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاشراف على اجراء القرعة.

وبين مصدر مطلع أن فلسطين وتايلاند واوزبكستان وكوريا الجنوبية ستستضيف تصفيات مجموعاتها، وسيتم ابعاد المنتخب الإيراني عن مجموعة المنتخب الفلسطيني، حيث ترفض إيران اللعب في فلسطين، وأن منتخب “النشميات” سيكون في التصنيف الثاني خلال عملية القرعة، وينتظر أن تترأس منتخبات كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام المجموعات الاربعة.

وفي حال تصدر المنتخب النسوي مجموعته، سيتأهل وصيف المجموعة، وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات تضم كلا منها خمسة فرق، باستثناء المجموعة الأولى التي ستشهد تواجد ستة منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 8 منتخبات.

وتقام نهائيات البطولة على ملعبي ستاد عمان الدولي، وستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، وتجري البطولة كل 4 سنوات، ويحمل منتخب اليابان لقب النسخة الأخيرة، وحصل المنتخب الصيني على 8 ألقاب من أصل 15 مسابقة.

اشادة بقدرات الأردن التنظيمية

وجاء اختيار الأردن لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2018، في أعقاب دراسة الملفات المرشحة، وتقرير الزيارة التفقدية التي قام بها وفد الاتحاد الآسيوي إلى الأردن في شهر نيسان (ابريل) من العام الماضي، حيث قام وفد الاتحاد الآسيوي بتقييم الملاعب وعدد من الجوانب الأخرى ومن ضمنها استضافة بطولات سابقة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الوضع الحالي للمرافق، البنية التحتية العامة، النقل، الأمن والإقامة.

وقالت مويا دود رئيسة لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي في حينها: “اثبت الأردن أنه يستحق استضافة النسخة المقبلة من نهائيات كأس آسيا للسيدات، وأريد أن أهنئ الاتحاد الأردني لكرة القدم على تقديم ملف ترشيح احترافي ودقيق”.

وأضافت: “هذا القرار يعتبر تاريخيا من الناحية الجغرافية، حيث أن هذه المرة الأولى التي يقوم فيها اتحاد وطني من منطقة غرب آسيا باستضافة بطولة رئيسية لمنتخبات السيدات”.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم سيزار صوبر، أن اسناد استضافة البطولة يجسد المكانة المتميزة التي تحظى بها الكرة الأردنية.

وأضاف: “شكلت استضافة الأردن لمونديال السيدات تحت 17 سنة، اواخر العام الماضي، دفعة قوية وغير مسبوقة لمنظومة كرة القدم الأردنية، ومع التحسينات الرائعة التي طرأت على البنية التحتية، فإن الاتحاد الأردني بات جاهزا لاستضافة كبرى البطولات العالمية، وهذا ما تجسد عبر القرار الأخير للاتحاد الآسيوي باسناد تنظيم نهائيات كأس آسيا السيدات إلى الأردن، وهو ما يعد تحديا جديا وثريا، وسنستعد له بشكل مثالي”.

وحظي تنظيم الأردن لمونديال السيدات 2016، بتقدير الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اعتبر النسخة الخامسة من انجح واروع البطولات من كافة النواحي، وثمن رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، المكاسب الهائلة التي حققتها كرة القدم الآسيوية في مونديال الأردن 2017، مؤكدا أن البطولة نجحت في تكريس مكانة القارة الآسيوية الرائدة.