الحرة نيوز –

من المنتظر أن ينجز نادي الوحدات رسميا، صفقة التعاقد مع لاعب فريق الظاهرية الفلسطيني احمد ماهر خلال اليومين المقبلين، وذلك لمشاركة الفريق خلال مهمته الآسيوية من خلال استضافته لفريق بنجالور الهندي يوم 31 الحالي، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا، ومشاركته رحلة الدفاع عن اللقب خلال مرحلة اياب دوري المناصير لأندية المحترفين بكرة القدم، والتي تنطلق في التاسع من الشهر المقبل، وتوجيه نظره صوب لقب كأس الأردن الذي يخوض فيه مباراته الاخيرة بالدور الأول للمجموعة الثانية، أمام الحسين إربد بطموح عبور دور الاربعة من المسابقة.

وكان ماهر التحق أول من أمس بتدريبات الوحدات بقيادة المدير الفني عدنان حمد، واجتاز الفحص الطبي أمس، في انتظار عقد انتقاله إلى صفوف الوحدات رسميا خلال يومين، في ظل الرضى عنه لدى الجهاز الفني الذي تابع اللاعب قبيل ترشيحه للانضمام إلى صفوف الفريق الاخضر، ورصده خلال تدريبات فريق الوحدات التي استأنفت الأربعاء الماضي وشاركه فيها النيجيري واسيو أبيودون، الذي غض الجهاز الفني التعاقد معه لعدم تلبية مستواه الطموح المنشود.

توحيد عمل روابط الجماهير

أعاد نادي الوحدات توحيد عمل روابط جماهير النادي، وشكل لجنة تنظيمية لذلك، بعد أن عين مؤخرا محمد البنا ضابطا للارتباط لجماهير نادي الوحدات لدى لجهات المعنية، في نظرة صريحة من النادي إلى تأكيد الدور المثالي لرابطة مشجعي الوحدات، وهو الامر الذي أكده من خلال الاجتماع التنسيقي لروابط مشجعي الوحدات، الذي ترأسه أمين سر النادي عوض الأسمر، بحضور البنا وممثلي روابط مشجعي الوحدات كل اعضاء رابطة النادي، والذي تركز الى انضواء جميع روابط المشجعين تحت شعار النادي “الأم”.

وتم تشكيل لجنة تنظيمية لعمل الروابط برئاسة عضو ارتباط النادي محمد البنا، وعضوية ممثلي روابط النادي الجماهيرية كل من سعيد الصيرفي، محمود فخري، محمد الفالوجي، صبري ابو فودة، محمد فوزي، سالم عبدالرحمن، عمر الوحيدي، ابو لؤي الصابر، ايمن العتال، رياض النويهي، خضر النويهي، ماهر منصور، محمد الدبعي، علي القص، رمزي زعبوط وخليل الشقباوي.

لقاء الذكريات

غلفت ذكريات الزمن الجميل لقاء قدامى الوحدات ونظيره القدس الفلسطيني، من خلال المباراة التي اقيمت على ملعب الوحدات في مجمعه الرياضي بمنطقة غمدان، والتي انتهت لصالح الفريق الضيف بنتيجة 2-1، حيث سجل للقدس منذر ابو شاور واحمد ماضي، فيما سجل لقدامى الوحدات عوض راغب، وتبادل لاعبو الفريقين اللمحات الكروية الجميلة والتي هتفت لها الجماهير الحاضرة، حيث برز في صفوف الوحدات حارس المرمى محمد ابو داوود، جلال علي، يوسف العموري، ايهاب معالي، محمد المشني، اشرف شتات، مروان الشمالي، خالد ابو شرار، غسان جمعة، نادر زعتر وعوض راغب، فيما مثل الفريق الفلسطيني، محمد السنجلاوي، حسام ابو غنام، عمر مجذوبة، سمير جمال، عبد ابو جمعة، علاء الدين صباح، منذر ابو شاور، احمد ماضي، عدنان مجذوبة وفؤاد اللحام.