الحرة نيوز –

صعد المنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) من تحضيراته الفنية الجارية حاليا في مدينة دبي الإماراتي، والتي تأتي ضمن برنامج الخاص الذي يسبق مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة التي تنطلق أواخر شهر اذار (مارس) المقبل والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات في العام 2019، بينما تسحب قرعة التصفيات يوم الاثنين المقبل في أبو ظبي.

وركز المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله مسفر في الأيام الماضية على التدريبات المنوعة والتي اشتملت على التطبيقات الجماعية التي يعتمد عليها المسفر في خطته المقبلة، والتي يسعى من خلالها الى تغيير الأسلوب الفني السابق للمنتخب الوطني، فيما كانت تدريبات اللياقة البدنية حاضرة في التدريبات التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، الى جانب تدريبات حراس المرمى التي قادها المدرب الوطني سمير رحال.

وتبدو المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الوطني يوم الاربعاء المقبل أمام المنتخب الجورجي، فرصة حقيقية للمدرب المسفر لعرض المستوى الفني الذي وصل اليه الفريق بعد التدريبات المكثفة التي خضع اليها في الفترة الماضية، حيث يسعى للخروج بنتيجة ايجابية تكون بمتابة رسالة الإطمئنان للجماهير الأردنية من جهة ورفع الروح المعنوية للفريق.

وحسب البرنامج التدريبي الذي اعلنه الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الفترة الحالية، فان المنتخب الوطني سيعود الى عمان يوم الخميس المقبل، لاعطاء اللاعبين فرصة الالتحاق بفرقهم والمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأردن، الى جانب مشاركة لاعبي الوحدات في بطولة دوري ابطال آسيا ومواجهة فريق بتقلور الهندي يوم 31 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وشارك في تدريبات أمس والتي أقيمت على وجبتين صباحية ومسائية ايضا، جميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى عامر شفيع الذي تعافى تماما من الوعكة الصحية البسيطة التي تهرض لها في اليومين الماضيين، مثلما شارك اللاعب المحترف ثائر البواب في التدريبات.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني موضوع مدرب الحراس حيث تتجه النية للاستعانة بأحد المدربين من الخارج، فيما تم تعيين سمير رحال بصورة مؤقتة بعد أن تنافس مع المدرب الآخر أحمد أبو ناصوح.

وكان اتحاد كرة القدم شكل بعثة المنتخب الوطني المتواجدة في الإمارات، والتي تتكون من: الوفد المدير الفني الإماراتي عبدالله المسفر، إلى جانب المدرب العام جمال أبو عابد والمدرب عبدالله أبو زمع ومدرب حراس المرمى سمير رحال، والاداري أسامة طلال والمسؤول الإعلامي محمد العياصرة والمعالج ياسر خيرالله، والمدلك عمر أبو لاوي والمدلك طلعت مهران ومسؤول اللوازم جرير مخامرة، على أن يلتحق مدرب اللياقة البدنية الروماني كريم مالوش بالوفد في دبي.

وتضم قائمة اللاعبين: عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبد الستار، محمد الدميري، إبراهيم دلدوم، فراس شلباية، ياسر الرواشدة، إبراهيم الزواهرة، طارق خطاب، مهند خيرالله، محمد زريقات، إحسان حداد، سعيد مرجان، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، عامر أبو هضيب، أحمد سمير، ثائر البواب، منذر أبو عمارة، يزن ثلجي، موسى التعمري، يوسف الرواشدة، محمود مرضي، بهاء فيصل وحمزة الدردور.