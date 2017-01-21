إحقاق – بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي بأن المادة (116) من الدستور الأردني الواردة في الفصل الثامن من الدستور الذي يبحث في الشؤون المالية للدولة والموازنة العامة تقضي بأنه يجب أن تدفع مخصصات ملك المملكة الأردنية الهاشمية من الدخل العام، ويجب أن تعين هذه المخصصات في قانون الموازنة العامة.

ووضحت الدراسة أن المادة (116) من الدستور تنص على ما يلي:

(تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة)

وأضافت الدراسة أنه باستعراض مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 المعروض على مجلس النواب لمناقشته نجد أن هذا القانون يخلو من تعيين مخصصات لملك المملكة الأردنية الهاشمية من الدخل العام، وهذا أمر مخالف لأحكام المادة (116) من الدستور مخالفة صريحة.

إلى ذلك أكدت الدراسة أن مبدأ سيادة القانون هو من المبادئ الراسخة في الفقه الدستوري، وهذا المبدأ يقضي بأن تتقيد الدولة حكامها ومحكوميها وجميع السلطات فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية في جميع اختصاصاتها وصلاحياتها وأنشطتها بالقواعد القانونية التي تعلو على الدولة وتضبط أعمالها، أو بمعنىً آخر هو سمو القانون على الدولة، وعليه ولتنفيذ أحكام المادة (116) من الدستور التي تقضي بأن تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة، فلا بد من إضافة نص إلى قانون الموازنة العامة يقضي بأن تدفع مخصصات ملك المملكة الأردنية الهاشمية من الدخل العام، ويجب أن تعين وتحدد مقدار هذه المخصصات في هذا القانون، وبخلاف ذلك يكون هذا القانون (قانون الموازنة العامة) قانوناً مخالفاً للدستور وباطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبادئ المشروعية وسيادة القانون وسمو الدستور.