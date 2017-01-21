الحرة نيوز-

قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ فترة معلومات حول نية عدد من الاشخاص تجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها الى احدى الدول وباشروا بجمع المعلومات حول عدد من المشتبه بهم في تلك القضية من اجل التاكد من المعلومات وتحديد مكان تخزين المواد المخدرة وطريقة تهريبها والقاء القبض على المتورطين.

واضافت ادارة الاعلام الامني ان ومن خلال التحقيقات وما تم من اعمال مراقبة ورصد للمشتبه بهم وتحركاتهم , تمكن فريق التحقيق المتابع للقضية من تاكيد حيازة اولئك الاشخاص لكميات من الحبوب المخدرة وتخزينها في احد المستودعات في محافظة اربد, وجرى على الفور مداهمة المستودع , و ضبط داخله كمية من الجالونات البلاستيكية التي عثر بداخلها بعد تفتيشها على 350 الف حبة مخدرة واخفيت بطريقة فنية داخلها .

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه باستكمال التحقيقات القي القبض على سبعة اشخاص خمسة منهم من جنسية عربية تورطوا جميعا في تلك القضية واحيلوا لمدعي عام محكمة امن الدولة انههاء التحقيق معهم .

وفي قضية اخرى قالت ادارة الاعلام الامني ان فريق من ادارة مكافحة المخدرات تولى متابعة ورصد ومراقبة احد الاشخاص الذي وردت معلومات حول امتلاكه لكمية من الحبوب المخدرة التي ينوي تهريبها لخارج المملكة وتمكنوا من خلال تلك التحقيقات من تحديد الطريقة التي ينوي تهريب المواد المخدرة بها عن طريق تسليمها لاحد سائقي مركبات الشحن ومن ثم تهريبها داخل تلك المركبة بعد اخفائها فيها .

واشارت ادارة الاعلام الامني انه فريق التحقيق تمكن من تحديد مكان ووقت تسليم المشتبه به للمواد المخدرة لسائق المركبة في احدى مناطق شرق العاصمة , وجرى متابعته في الوقت المحدد للتسليم وتمت مداهمته عند وصوله والقي القبض عليه وعلى مستلم المواد المخدرة وضبط 150 الف حبة مخدرة بحوزتهما واحيلت القضية لمحكمة امن الدولة .

هذا وتؤكد ادارة الاعلام الامني ان ادارة مكافحة المخدرات تعاملت منذ بداية هذا العام ولغاية اليوم مع 759 قضية منها 134 قضية اتجار وترويج و 625 قضية حيازة وتعاطي وتمكنت خلالها من القاء القبض على 1167 شخصا منهم 267 شخصا بقضايا الاتجار والترويج كما وضبط خلال تلك القضايا على 2 مليون و 781 الف حبة مخدرة مختلفة الانواع اضافة الى 127 كغم من مادة الحشيش المخدر و 17 كغم من مادة الحشيش الصناعي الجوكر و 11 الف كيس معبأة بذات المادة و2 كغم من مادة المارجوانا المخدرة