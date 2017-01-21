الحرة نيوز-

قالت مصادر حكومية مطلعة، السبت، إن نقل مصابي التفجير الذي شهده مخيم الرقبان القريب من الحدود الأردنية ” ممكن ” في حال طلبت منظمات الإغاثة ذلك.

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود عمليات إدخال للجرحى من المخيم للعلاج داخل المستشفيات الأردنية خلال الفترة الماضية.

وهز انفجار سيارة مفخخة مدخل السوق في المخيم، صباح السبت، وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى بينهم مدنيين.

ورغم الإغلاق التام للحدود وتوعد القوات المسلحة الأردنية كل من يقترب منها دون تنسيق مسبق بالرد المباشر “، قالت الحكومة في أكثر من مناسبة، إن إدخال الجرحى السوريين للعلاج في مستشفيات المملكة لم يتوقف، تأكيدا منه على استمراره بدوره الإنساني.