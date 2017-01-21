الحرة نيوز-

ذكرت مصدر مطلع ان سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد هليل حينما وجه صيحة المناشدة الاردنية للدول النفطية لمساعدة الخزينة كان جهدا شخصيا واجتهادا من فضيلته ، ولم يلق عتبا او اشارة من احد، وان لفضيلته مطلق الحرية والمسؤولية للتحدث بما يريد فهو محط الثقة والالتزام والمعرفة .

وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه ان هليل اعلن بوضوح وصراحة انه يتحدث كإمام وعالم اولا ، ولم يشر في خطبته انه يمثل احدا من السلطات وله الحق ان يقول ما يراه مناسبا.

وكان الشيخ هليل قال في خطبة الجمعة: ‘أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها قادة وملوك وأمراء الخليج وحكامها وحكماءها وشيوخها، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوها معنا على طول الأيام وأقولها لكم بكل احترام وتقدير ‘لقد بلغ السيل الزبى ، اخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت