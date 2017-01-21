الحرة نيوز –

اوضح مصدر عسكري اردني انه تم اليوم السبت ادخال 14 جريحا الى المركز الصحي الاردني الواقع في المنطقة الحدودية بين الاردن وسورية والمخصص لمعالجة اللاجئين السوريين في منطقة الرقبان، جراء الانفجار الذي وقع اليوم في مخيم الرقبان داخل الجانب السوري .

وذكر المصدر ان الانفجار نجم عن تفجير سيارة شحن صغيرة داخل المخيم .

واستبعد المصدر وجود ضحايا اردنيين جراء التفجير لعدم وجود الطواقم الاردنية التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والطبية بشكل دوري داخل المخيم .

واضاف المصدر ان المصابين يتلقون العلاج الان في المركز الصحي لتقييم حالاتهم، ولم يتخذ قرار بعد بادخل بعضهم الى المستشفيات الاردنية اذا اقتضت الضرورة .