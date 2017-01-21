الحرة نيوز –

قالت مصادر اسرائيلية، ان موظفي ما يسمى بـ”سلطة المطارات الاسرائيلية” العاملين على جسر “اللنبي” احبطوا محاولة لتهريب عشرات “الطيور المغردة” من الاردن الى فلسطين.

وحسب موقع “معا” الفلسطيني، أضافت المصادر ان رجلا وسيدة قدما من الاردن وأثارا شكوك “المفتشين الاسرائيليين”، وحين اخضعوهما للتفتيش عثروا على 38 عصفورا من نوع “حسون” وضعوهم داخل “جراب” خاطوه لهذه الغارية وربطوه على جسميهما.

وجرى اطلاق سراح “الحساسين” وإعادتها للطبيعة، فيما تم توقيف الفلسطينيين للتحقيق حسب تعبير المصادر الاسرائيلية، التي قالت ان هذا النوع من العصافير مطلوب جدا في مناطق السلطة الفلسطينية..