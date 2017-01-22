الحرة نيوز –

رفض الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أمس السبت، التأكيد على أن فريقه بات خارج المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وفي تصريح تليفزيوني، قال غوارديولا ” أرفض ما يُقال أننا خارج المنافسة، نحن مازلنا ننافس، ولن نستسلم وسنقاتل في المباريات المقبلة”.

وأضاف: “قدمنا مباراة جيدة أمام توتنهام، أنا سعيد بمستوانا، وعندما نلعب جيداً أكون سعيد دائماً، وإذا لعبنا مباراة سيئة سأخبركم”.

وأوضح: “أضعنا العديد من الفرص، للأسف كررنا ما حدث أمام إيفرتون وتشيلسي، وهو أن نقدم أداء مُذهلًا ولا نستطيع التسجيل”.

ورفض غوارديولا التعليق على الحالات التحكيمية قائلًا “عليكم أن تسألوا السيد مايك ريلي رئيس لجنة التحكيم على هذه الأخطاء، أنا أتحدث عن كرة القدم، لا تسألوني عن التحكيم”.

وتعادل مانشستر سيتي، في وقت سابق السبت، مع ضيفه توتنهام بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد توتنهام إلى 46 نقطة ليحافظ على الوصافة بفارق ست نقاط خلف تشيلسي المتصدر.