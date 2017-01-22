الحرة نيوز

– تيسير محمد عبدالرحمن ملحم – جمعية أهالي حلحول

– نهى خليل عبدالله الترهي – المدينة الرياضية

– هاشم محمد عطاالله الحوراني – منطقة المصلى

– «عيسى سمير» حسين موسى البحش – الرابية

– عصمت رشيد ابو سالم – اربد

– قاصد رفيق عبده – تلاع العلي

– عارف سلامة اللوزي – الجبيهة

– أحمد نايف علي العكش – كفرسوم

– سعدية الشبلي – دابوق

– حليمة محمود يوسف صالح القاضي – الرابية

– بهية احمد عبدالفتاح مكحل – دابوق

– هند صبيح غنام – الصويفية

– نايفة منير رشيد البكري – الزرقاء

– أحمد عبدالحليم الشخشير – الشميساني

– محمود أحمد نمر «عبد حسن» – مرج الحمام

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