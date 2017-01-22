الحرة نيوز
– تيسير محمد عبدالرحمن ملحم – جمعية أهالي حلحول
– نهى خليل عبدالله الترهي – المدينة الرياضية
– هاشم محمد عطاالله الحوراني – منطقة المصلى
– «عيسى سمير» حسين موسى البحش – الرابية
– عصمت رشيد ابو سالم – اربد
– قاصد رفيق عبده – تلاع العلي
– عارف سلامة اللوزي – الجبيهة
– أحمد نايف علي العكش – كفرسوم
– سعدية الشبلي – دابوق
– حليمة محمود يوسف صالح القاضي – الرابية
– بهية احمد عبدالفتاح مكحل – دابوق
– هند صبيح غنام – الصويفية
– نايفة منير رشيد البكري – الزرقاء
– أحمد عبدالحليم الشخشير – الشميساني
– محمود أحمد نمر «عبد حسن» – مرج الحمام