الحرة نيوز- حسين الريان

يا دولة الرئيس بالامكان ان تشفع بفقراء هذا الوطن وناسه وتحفظ الوطن ذاته ,,, برفعك لأسعار السلع الضرورية والخدمات ، وتلك التي تنوي زيادة الضرائب عليها بشكل مباشر او غير مباشر منذ تسلمك رئاسة الحكومة ، خطيئة وضرر واضح بحق شعب بأكمله ، ووطن اجتهد الشرافاء من ابنائه بناءه عبر عقود من الزمن وكان انموذج يحتذى بين اعظم الدول وارقاها ، هذا الوطن الذي تميز اهله بالإنتماء إليه وحبهم وولائهم لقيادته

يا دولة الرئيس

كان بالامكان دراسة زيادة الضرائب بشكل مرتفع كما تم على اللوحات الاعلانية التي مست القطاع التجاري وانهكت ما تبقى منه واضرت به ، حيث وصل حد الزيادة على بعض اللوحات ليصل الى 1800% نعم 1800% ويزيد !!

فلتكن نفس النسب على كل ما يباع من السجائر لوحدها والتبغ ومنتجاته كالمعسل والتبغ الخام المعد للتصنيع ، والخمور والعطور والمكياجات الفارهة التي تخص عائلات الذوات والكماليات بانواعها بكافة مسمياتها واستخداماتها ،

بذلك ستجد ما تبحث عنه من قيّم ومبالغ قد تتجاوز الـ 450 مليون دينار سنويا ، رغم رفض تلك القرارات وعدم قبولها

لسد ما انهك الموازنة واثقل عليها بسبب رموز الفساد الذين غادروا مواقعهم ومناصبهم ليعيشوا بامان داخل الوطن وخارجه بعلم ومعرفة الجميع ولم يتم محاسبتهم او استرداد ما سبلوه

يا دولة الرئيس

ارجوك اعادة قراءة التاريخ والبحث ، فالشعوب بناة الاوطان واصل الاستقرار ,,,

خاتمة القول

اللهم احفظ وطننا الاردن وشعبه الأبي في ظل قيادته الهاشمية من كل سوء وشر ,,,