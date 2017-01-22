عضو مجلس النواب محمد نوح القضاة علق على خطبة هليل قائلا: ان خطبة الجمعة تعد خطبة دينية توجيهية تتحدث الى الأمة الاسلامية ولا تنحصر داخل الحدود.

وأضاف القضاة لـ ‘عمون’ ان سماحة الشيخ هليل اليوم خاطب بحكم موقعه الديني واستنجد بأخوتنا الذين تجمعنا بهم العروبة والدين وروابط اجتماعية قديمة وحديثة.

واشار القضاة الى ان عمر بن الخطاب ‘رضي الله عنه’ بعث في عام المجاعة برسالة الى عمرو بن العاص الذي كان واليًا على مصر وطلب منه ارسال مساعدات ومعونات الى اهل المدينة المنورة.

وتابع ان الاردن اليوم يمر بضائقة اقتصادية تتطلب من اخوتنا في دول الخليج ان يبادروا إلى الدعم فيها.

كما ان دول الخليج لا قدر الله اذا مرت باي ضائقة فان الاردن سيكون الداعم الاول لها، وهذا التعاون القائم ما بيننا وبين دول الخليج تعاون قديم.

وختم ان الاردن يمر بمرحلة امنية حرجة نظرا لما يجري في سوريا والعراق وفلسطين المحتلة، ووقوف الاردن وحده في هذه المرحلة فيه صعوبة بالغة خاصة ان أمن الدول العربية مترابط ومتكامل