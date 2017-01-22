بعد يوم واحد من توليه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة، كشفت مصادر إعلامية عبرية مساء أمس السبت، عن تحذير من دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من اتخاذ خطوات أحادية مثل ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”.

ونقلت وكالة “صفا” الفلسطينية عن القناة العبرية الثانية، أن نتانياهو طلب من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت تأجيل مناقشة مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، المقرر غداً حتى إشعار آخر.

وبرر نتانياهو تأجيل مناقشة القانون، بوصول طلب من إدارة ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب، في حين سيبحث الكابينت الذي سينعقد غداً هذه المسألة.

وأضافت القناة أن نتانياهو طلب من أعضاء البيت اليهودي في الكنيست، تأجيل مناقشة قانون الضم حتى إجراء نقاش معمق حول أبعاد المسألة، وذلك خلال جلسة الكابينت التي ستعقد غداً الأحد بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.

يذكر أن مصادر صحفية قالت إن هناك اتصالات بين إسرائيل وأمريكا لترتيب لقاء بين ترامب ونتانياهو في واشنطن، قد يعقد في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

ويشار إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم، تقع في بلدة أبوديس بالضفة الغربية، وضمها يعني فرض السيطرة الإسرائيلية عليها واقتطاعها من الأراضي الفلسطينية على حدود 1967.