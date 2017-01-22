الحرة نيوز-

علمت الحرة أن شخصيات متنفذة تقوم بعمليات تهريب السجائر وتقليد وطباعة الماركات التجارية وتزويرها في بعض المطابع في عمان

وبينت ذات المصادر لموقع الحرة أن هذه العمليات المشبوهة مستمرة منذ فترة طويلة من الوقت وبالرغم من ذلك لم تتخذ الجهات المختصة والأجهزة الأمنية أي اجراءات يكون من شأنها القبض على الأشخاص المذكورين علما أن عمليات التزوير تتم دون مراعاة لنسب النيكوتين والمواد الأخرى مما يعرض صحة المواطنين للخطر

ويشهد الأردن ظاهرة تهريب الدخان وبكميات كبيرة حيث تؤثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات المنتجة للتبغ وعلى التجار علما أن هذه الشركات تدفع الضرائب للحكومة وتعمل وفق المعايير المتعارف عليها