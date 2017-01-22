الحرة نيوز-

أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها ودراستها مع المعنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس اللجنة حسن العجارمة، وحضور أمين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني احمد العزام.

وقال العجارمة ان مشروع القانون يسعى لتنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية”.

كما جاء لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية، على ما أضاف العجارمة