الحرة نيوز-

أعرب رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز عن استغرابه الشديد واستهجانه لتصريحات أعضاء مجلس النواب حول عجز الموازنة والمديونية مشيرا أن معظمهم من رجال الأعمال وميسورين ورغم ذلك لم يتبرع أي واحد فيهم بمخصصاته لخزينة الدولة

وقال الفايز أن المواطن مصدوم من حالة البذخ وهدر موارد الخزينة من قبل النواب وحجم مياوماتهم ومخصصاتهم التي تتناقض مع مانسمعه من معلومات حول المديونية الفلكية وعجز الموازنة مطالبا رئيس مجلس النواب بتبني مقترح تبرع أعضاء المجلس برواتبهم وذلك بدلا من مطالبة المواطنين بالصبر والتقشف لأن المواطن لايوجد لديه ما يتبرع به

وأستعرض الفايز الكثير من القضايا المشابهة ومنها استعانة الجامعات الأردنية بمدرسين من غير الأردنيين وبرواتب فلكية مؤكدا وجود أعداد كبيرة من المواطنين من حملة الشهادات العليا ومتساءلا عن أسباب عدم الاستعانة بهم

كما أستعرض الفايز ظاهرة البذح في الوحدات الحكومية التي تسمى بالمستقلة ولجوئها لتعيين موظفين بعقود وبرواتب ضخمة مطالبا بمعالجة الخلل واتباع سياسات جديدة متمثلة بضبط الانفاق

وقال الفايز أن مشكلة الأردن الاقتصادية يمكن التخفيف من حدتها فيما لو توفرت ارادة لدى صانع القرار ونوايا حقيقية بمعالجة الكثير من أوجه الخلل ومشيرا أن الوطن والمواطن هما الأهم في هذه المعادلة ومنبها للأخطار المحدقة بنا جميعا من جراء مايحدث خاصة وأن الحديث عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه المملكة قد أصبح على كل لسان وأن في نفس الوقت لاذنب للمواطن في كل مايحدث ويتوجب ألا يدفع ثمن أخطاء النهج الاقتصادي الخاطئ ولامبالاة مجلس النواب وهو المؤسسة التشريعية والرقابية