الحرة نيوز –

قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان وزارة التربية والتعليم ومن خلال ادارة التعليم الخاص، عممت على مديريات التربية والتعليم اعتماد ساحة الروضة والمدرسة كوحدة واحدة عند الترخيص اذا كانتا في موقع واحد.

وجاء في التعميم بحسب الصوراني ان لا تقل الساحات المكشوفة للمدرسة والروضة عن 500 متر مربع لكليهما معا، فيما يتم احتساب الطاقة الاستيعابية للمدرسة والروضة حسب مساحة الساحات المكشوفة ومساحة الغرف الصفية ايضا، بحيث يطبق ذلك على المدارس والرياض القائمة.

واكد الصوراني ان هذا التعميم الذي سيسهم في حل العديد من المسائل العالقة في هذا الشأن، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها النقابة في وقت سابق بهذا الاطار وحرص وزارة التربية والتعليم على المؤسسات التعليمة الخاصة، ما يسهم بتعزيز ودعم الشراكة بين أطراف العملية التعليمية كافة.