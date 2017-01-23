الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (99) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (81) إصابة.

في حين تم التعامل مع (538) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .

إصابة (8) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة الكرك

أصيب (8) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع مركبتين في منطقة الوسية ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير علي العسكري ، وحالتهم العامة متوسطة .

إصابة (5) أشخاص اثر حادث تدهور في محافظة معان

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني معان مع حادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات على الطريق الصحراوي ، نتج عن الحادث إصابة (5) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معان الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.