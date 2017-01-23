الحرة نيوز –

عبر الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى، عن إدانته لاعتزام الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب نقل سفارتها إلى القدس، داعيا للوقوف ضد هذه الخطوة “الخطيرة”.

وطالب موسى في تغريدات له على “تويتر” بالوقوف في وجه هذه النوايا التي وصفها بـ”غير العاقلة والمدمرة لفرص السلام”.

وتابع قائلا :”يجب أن يتلقى ترامب رسالة جدية من المجتمع الدولي بأن القدس خط أحمر، والتلاعب بمصيرها ضد القانون الدولي وستكون له آثار وخيمة”.

وكان ترامب وعد بنقل السفارة الأمريكة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الأمر الذي اعتبر نهجا جديدا من الإدارة الجديدة في البيت الأبيض نحو مزيد من الدعم لإسرائيل وتقويضا لحل الدولتين.