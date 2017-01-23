الحرة نيوز –

أنهت أمانة عمان إعادة تأهيل وصيانة الوحدات الصحية( الحمامات العامة ) في مجمع المحطة لحافلات نقل الركاب ، وتوسعتها لتصبح ( 13 وحدة للرجال ، و7 وحدات للنساء ، ووحدة لذوي الاحتياجات الخاصة ) .

وبين رئيس وحدة المجمعات في الامانة طلال السعود ، أن الوحدات الصحية تم تجهيزها بالكامل وستوفر خدمة مجانية أمام رواد المجمع واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بديمومة النظافة .

ويعتبر مجمع المحطة شريان حيوي تربط خطوطه كافة مناطق العاصمة ببعضها ويرتاده في وقت الذروة 400 الف مواطن .

وكانت الامانة أنهت أعمال تأهيل مماثلة في مجمع الجنوب شملت صيانة 88 وحدات صحية للرجال و3 وحدات للنساء ، ووحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، ويعد مجمع الجنوب مخصص لحافلات نقل الركاب داخل أحياء المدينة ، ولحافلات نقل المسافرين لمحافظات الجنوب (الطفيلة والكرك ومعان والعقبة )

كما أنهت في مجمع الشمال صيانة 9 وحدات صحية للرجال و55 للنساء ، اضافة الى وحدتين لذوي الاحتياجات الخاصة . ويقدم مجمع الشمال خدمة ربط للخطوط الخارجية القادمة من اربد وجرش وغيرها بالخطوط الداخلية للمدينة بالاضافة الى الخطوط القادمة من الضواحي والمدن المجاورة