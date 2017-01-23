الحرة نيوز –

انخفضت أسعار بيع الخضار في سوق العارضة المركزي بنسبة متفاوتة مع ارتفاع الإنتاج في وادي الأردن، الذي تزامن مع اعتدال درجات الحرارة قبيل انتهاء أربعينية الشتاء. وأرجع مزارعون هذا التراجع الذي تراوح ما بين 20 – 30 % إلى تراجع الطلب خاصة للسوق الاسرائيلية التي توقفت عن استقبال محصول الخيار باستثناء كميات قليلة، مشيرين إلى ان توقف اسرائيل عن منح تصاريح استيراد الخيار لتجار عرب 48، تسبب بتراجع الطلب على المحصول الذي يمثل ما يزيد على 75% من واردات السوق. وأضافوا أن ارتفاع انتاج المحاصيل الاخرى الكوسا والباذنجان بأنواعه اسهم في تراجع اسعارها مقارنة بالأسابيع الماضية، لافتين الى ان ارتفاع درجات الحرارة خاصة خلال الليل اسهم في زيادة الإنتاج الخضري في الوادي. من جانبه اكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين ان بعض اسعار الاصناف تراجع بنسب بسيطة فيما استقرت أسعار أخرى على مستويات جيدة، موضحا ان أسعار بيع الخضار بالمجمل جيدة ستمكن المزارعين من تفادي أي خسائر خلال الفترة الحالية. وبين الختالين ان تحسن الإنتاج في الوادي والذي انعكس على ارتفاع واردات السوق لتتعدى حاجز 500 طن يوميا اسهم في تراجع اسعار بعض الاصناف كالخيار والكوسا وبعض انواع الباذنجان، متوقعا ان ترتفع هذه الكميات بعد انقضاء اربعينية الشتاء مطلع شباط (فبراير) المقبل الأمر الذي قد ينعكس على اسعار البيع خاصة مع استمرار إغلاق الأسواق التصديرية الرئيسة. وتراوحت أسعار بيع صندوق الخيار ما بين 1.5 و 2.5 دينار وصندوق الكوسا ما بين 2– 4 دنانير في حين تراوح سعر بيع صندوق الباذنجان الأرضي بين 1 – 1.5 دينارا والباذنجان المعلق ما بين 2.5 -3.5 والفلفل بنوعيه الحار والحلو ما بين 2 – 3.5 دينار والبطاطا ما بين 2.5 و4 دينار للصندوق