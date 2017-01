الحرة نيوز –

خططت مجموعة رقابة ليبرالية على أن ترفع دعوى قضائية اليوم أمام المحكمة الفدرالية ضد الرئيس الأميركي ترامب، تزعم بأنه ينتهك أحكامًا دستورية يجهلها معظم الناس وتحظهره من قبول هدايا أو أموال من قبل الحكومات الأجنبية.

وقالت مجموعة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington إن الرئيس قد انتهك البند المتعلق بالمكافآت إذ أنه يؤجر مكاتب وصالات ويتلقى أموالًا من حكومات أجنبية. وينص هذا البند على التالي “لا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصبا يدر ربحا أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية”. وتقول المجموعة بأنه ينبغي على ترامب بحكم هذا البند أن يوقف جميع التعاملات التجارية مع الدول الأجنبية.

وقد تؤدي هذه الدعوى – إذا نجحت – إلى عرقلة أعمال “مؤسسة ترامب” التي تؤجر مكاتب لشركات حكومية، والتي تؤجر صالات في فندق في شارع بينسيلفانيا للسفارات الأجنبية. وقد تكون تدابير الدعوى محرجة لترامب إذا تمّ سحب تفاصيل عن هذه التعاملات التجارية من الملفات الخاصة لمؤسسة ترامب. وصرّح نور إيسن، محام يعمل على هذه القضية، لصحيفة New York Times أنه يتمنى لو بإمكان الدعوى أن تأتي بنسخة عن عائدات الضرائب لترامب، التي تحتوي على تفاصيل الأعمال القائمة بينه وبين الدول الأجنبية كالصين وروسيا، إضافة إلى الأموال التي يقرضها لها.

لم يرد من الشركة القانونية Morgan, Lewos & bockius التي تمثّل ترامب أي تعليق عن الموضوع. وكذلك الأمر بالنسبة لابن ترامب “إيريك ترامب”، وهو أحد الرؤساء في المؤسسة. ولم تفلح الصحافة في محاولاتها لدخول البيت الأبيض مساء الأحد.

وقبل أن يستلم الرئيس الحكم، كان محاميه شيري ديللون قد قال إن ترامب سيحيل إدارة أعماله إلى ابنيه إيريك ودونالد جونيور، إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين. إلّا أن الرئيس لن يتخلّى عن حصصه. وصرّح ديللون بأن أعمال ترامب لا تُعتبر خرقًا للقانون إذ أنه يعطي الحكومات الأجنبية شيئًا قيّمًا مقابل الأموال التي يتلقاها. ويقول “ليس هذا ما ينصه عليه القانون. فالدفع مقابل غرفة في فندق ليست بهدية أو مكافأة… .”

وفي هذه الحالة، يبدو أن المجموعة الرقابية الليبرالية تواجه عقبات قانونية صعبة. وتكمن أولى هذه العقبات في قول ديللون بأن تسديد أجار غرفة لا يُعتبر هدية أو إكرامية. أما العقبة الثانية، فهي هدف المجموعة الرقابية من رفع دعوتها هذه. فبحسب قاعدة قانونية عامة، لكي يرفع مدعي دعوة ضد مسيئ، ينبغي ان يكون المدعي قد تأذى من هذا المسيئ. فإذا انتهك ترامب القانون، من المتأذي من هذا الموضوع؟

وفي هذه الحالة، تقول المجموعة أنها تأذت جرّاء قضاء وقت طويل وهي ترصد هذا الموضوع.

وتنص الدعوى المخطط لها على التالي “لقد أُلزم الفريق على تحويل موارده (بما فيها الوقت والأمول) من مواضيع مهمة كان يعالجها عادة، إلى بند المكافأة المنطوي على المتهم، والذي استحوذ على انتباه عامة الشعب والإعلام.

ويقول علماء قانونيين آخرين أن الضرر الذي تتحدث عنه المجموعة غير كاف لاستمرار الدعوى. وتقول نظرية أخرى أن الطرف الأكثر احتمالًا ليرفع دعوى كهذه قد يكون فندقًا منافسًا لفندق ترامب، وذلك إذا كان قد خسر التعامل مع سفارة لأن هذه الاخيرة اختارت فندق ترامب. إنما يتطلب ذلك إيجاد فندق ضخم جدًّا مستعد أن يرفع دعوى ضد رئيس الولايات المتحدة وهو في مستهل ولايته.

المصدر: Washington Post