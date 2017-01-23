الحرة نيوز –

أعلن قاضي القضاة، إمام الحضرة الهاشمية، بالأردن، أحمد هليل، استقالته من كافة مناصبه، على خلفية خطبته الجمعة الماضية، من مسجد الملك حسين في عمان، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني بعد مطالبته دول الخليج العربية بدعم بلاده ماديا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن مجلس الوزراء وافق على قرار الاستقالة، وأن مرسوما ملكيا صدر بالموافقة على تعيين عبد الكريم خصاونة قاضياً للقضاة في الأردن خلفاً لـ”هليل”.

واعبتر هليل في خطبته أن قيام دول الخليج العربية بحماية الأردن “واجب عروبي وإسلامي”، موجها إليها “نداء استغاثة لأن ينقذوا بلاده”، وتساءل “أين عونكم وأياديكم البيضاء وأموالكم وثرواتكم؟”

وتابع هليل قائلا “إخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير ظهركم، لقد ضاقت بإخوانكم الأردنيين الأمور، حذارِ ثم حذارِ أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف”