الحرة نيوز –

أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر الذنيبات، اليوم الاثنين، أن الحكومة ما تزال تدرس فرض رسوم على الخدمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل، مثل الواتساب والفايبر وفيسبوك وغيرها.

وشدد في تصريح على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في حال تم فرض رسوم فستكون بين دينار إلى دينارين وعلى الخدمات الصوتية فقط وليس خدمات التراسل النصي (المكتوب).

وأوضح الذنيبات أن هذا الخيار هو أحد 4 خيارات أخرى تتم دراستها للمساهمة برفد الخزينة من قطاع الاتصالات، وهي فرض دينار على كل اشتراك خلوي، وفرض رسوم على كل اشتراك خلوي جديد لمرة واحدة فقط، ورفع ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت إلى 16% بدلا من 8% ضريبتها الحالية.