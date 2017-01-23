الحرة نيوز –

شيد قصر البارون المليونير البلجيكي البارون ادوارد إمبان ، و الذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس ..

يقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة ، تحديداً في شارع العروبة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار القاهرة الدولي و يشرف القصر أيضاً على شارع ابن بطوطة و ابن جبير و حسن صادق ..

ترجع فكرة بناء القصر إلى البارون إمبان الذي عرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي في الصحراء شرق القاهرة و اختار له اسم ( هليوبوليس ) أي مدينة الشمس و اشترى البارون الفدان بجنيه واحد فقط ، حيث أن المنطقة كانت تفتقر إلى المرافق و المواصلات و الخدمات ، و حتى يستطيع البارون جذب الناس إلى ضاحيته الجديدة فكر في إنشاء مترو ما زال يعمل حتى الآن و أخذ اسم المدينة مترو مصر الجديدة إذ كلف المهندس البلجيكي أندريه برشلو الذي كان يعمل في ذلك الوقت مع شركة مترو باريس بإنشاء خط مترو يربط الحي أو المدينة الجديدة بالقاهرة ، كما بدأ في إقامة المنازل على الطراز البلجيكي الكلاسيكي بالإضافة إلى مساحات كبيرة تضم الحدائق الرائعة ، و بني فندقاً ضخماً هو فندق هليوبوليس القديم الذي ضم مؤخراً إلى قصور الرئاسة بمصر ..

قرر البارون إقامة قصر ، فكان قصراً اسطوريا ً، و صمم بحيث لا تغيب عنه الشمس حيث تدخل جميع حجراته و ردهاته ، و هو من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق ..

استلهم البارون إمبان فكرة القصر من معبد أنكور وات في كمبوديا و معابد أوريسا الهندوسية ، صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل و زخرفه جورج لويس كلود ، و اكتمل بناؤه في عام 1911..