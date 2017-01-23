الحرة نيوز –

اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية سليمان الزبن عمق العلاقة بين الاردن والعراق، واصفا بأنها تاريخية وقائمة على اسس متينة في الميادين كافة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب اليوم الاثنين وفدا عراقيا يضم اعضاء من مجلس النواب العراقي والمفوضية العراقية لحقوق الانسان.

وقال الزبن، ان المملكة شهدت تقدما في مجال الحقوق والحريات سيما الحقوق المدنية، لافتا الى ان المملكة وقعت على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، مستعرضا المهام المنوطة بلجنة الحريات النيابية والمتعلقة بالرقابة ودراسة القوانين والاقتراحات الخاصة بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها، اضافة الى النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والحريات العامة.

بدورهم اكد اعضاء الوفد العراقي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها مجلس النواب ولجنة الحريات النيابية في متابعة ملفات حقوق الانسان و الحريات العامة.