الحرة نيوز-

تعلن أمانة عمان ويالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق مقطع من شارع الحرية بإتجاه إشارات الإرسال؛ إستكمالاً لمشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الذي تنفذه الامانة في منطقة المقابلين .

وتبدأ نقطة الإغلاق من إشارات أكاديمية الحُفّاظ بإتجاه إشارات الإرسال اعتباراً من فجر يوم غدٍ الثلاثاء ولغاية صباح يوم السبت المقبل، وفق ما افاد مدير الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفاعوري.

واضاف بأن حركة السير على شارع الحرية ستكون على النحو التالي :.

السير القادم من إشارات أبو زغلة بإتجاه إشارات الحُفّاظ سيتم توجيهه يميناً قبل إشارات الحفّاظ مباشرة عبر شارع مرجي سالم الهملان، ومن ثم الإنعطاف يساراً عبر شارع ثابت بن الجدع ، ثم الانعطاف يساراً عبر شارع محمد الدرة والعودة إلى شارع الحرية بإتجاه إشارات الإرسال.

ونوه المهندس الفاعوري إلى أن الأمانة وبالتعاون مع إدارة السير والمقاول عملت على تامين كافة وسائل السلامة المرورية والشواخص الارشادية في موقع الإغلاق ومسار التحويل.

وترجو امانة عمان الكبرى وادارة السير المركزية من الاخوة المواطنين التعاون مع رقباء السير وأعوان المرور التابعين لأمانة عمان والمتواجدين على نقاط الاغلاق ومسار التحويل للحفاظ على الإنسيابية المرورية في منطقة العمل ودون معوقات.