الحرة نيوز –

قال أمين عمان عقل بلتاجي أن مدينة عمان باشرت بمشاريع تهدف لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة واهمها تطوير منظومة النقل العام بهدف التقليل من استخدام المركبات ، وانشاء مشروع الباص سريع التردد بطول 25 كم الذي يتوقع البدء بتشغيل الباصات في المسارات المخصصة لها في بداية عام 2019.

واضاف أن امانة عمان تعمل حاليا على إستبدال الانارة التقليدية في المدينة بإنارة موفرة للطاقة بتركيب واستبدال 115 الف وحدة أنارة حيث تم إنجاز إنارة عدد من الشوارع في المدينة .

ولفت أمين عمان في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكيف مع التغير المناخي الذي تستضيفه إمارة دبي وتنظمة شبكة المدن الاربعون للتغير المناخي العالمي ان امانة عمان تسعى للعمل مع المؤسسات المعنية في الدولة الاردنية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بما يخفض التلوث البيئي .

وتابع ” تم تشغيل عدد من السيارات الكهربائية في مدينة عمان من ضمن اسطول النقل العام واسطول امانة عمان ، وانشاء 10 محطات للشحن الكهربائي داخل المدينة في مواقع مختلفة ” .

وأشار في كلمته بصفته عضوا في اللجنة التوجيهية لشبكة المدن الاربعين للتغير المناخي العالمي ونائب رئيس لجنة غرب وجنوب آسيا ان أمانة عمان تعمل على تنفيذ مشروع عمان خضراء 2020 بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يهدف زيادة الرقعة الخضراء في المدينة.

وكذلك تقديم الحوافز لجميع المباني الخضراء بهذف تشجيع استخدام تقنيات البناء التي تهدف للتقليل من استهلاك الماء والطاقة.

وبين بلتاجي ان هذه المشاريع وغيرها من المشاريع والمبادرات قد أهلت المدينة للمشاركة في الشبكات العالمية مثل شبكة C40 وشبكة المئة مدينة مرنة وغيرها من الشبكات التي تهدف لتحسين قدرة المدينة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها والاستفادة من تجارب المدن الاخرى.

وبين أمين عمان أن مدينة عمان كمثيلاتها من المدن العالمية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بنقص المياه وزيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة للطاقة ، وجميعها مترافقة مع ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الارض نتيجة الممارسات الحالية في مدننا .

واضاف أن مدينة عمان كجزء من المجتمع الدولي ملتزمة بمسؤولياتها تجاه سكانها وسكان العالم باتخاذ جميع الاجراءات للحد من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والبحث عن مصادر بديلة للطاقة .

وتاتي مشاركة مدينة عمان في مؤتمر التكيف المناخي للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات للمدن العالمية الاخرى وتوفير الجهود والموارد لحماية مدننا للاجيال القادمة.ويضم الوفد المشارك كل من مستشار أمين عمان للمشاريع المهندسة نسرين الأعرج ،ومدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الرحاحلة ومدير مشروع الباص السريع المهندس رياض الخرابشة والمهندس محمد الدروبي .

ويوفر المؤتمر أمام المشاركين من المدن والجهات المحلية فرص التعرف على عدد من الحلول والممارسات التي تقوم بها المدن الأخرى في مجال التكيف مع التغير المناخي، من خلال الجلسات الرئيسية وورش العمل التقنية التي ستكون مقتصرة على عدد محدود من المشاركين المسجلين مسبقاً.

وسيناقش المؤتمر الذي تستضيفه إمارة دبي مع شبكة المدن الأربعون للتغير المناخي العالمية C400، لمناقشة أفضل التجارب والممارسات للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، بمشاركة ممثلين من 47 مدينة من مختلف أنحاء العالم خلال 3 أيام، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من عدد من الجهات الحكومية بدبي. من خلال ورش العمل التقنية المخاطر والتحديات التي تواجهها المدن في مجال التغير المناخي في مواضيع ، وهي: تقييم المخاطر المناخية ، وتأقلم المدن مع المناخ الحار ، وتأقلم المدن الساحلية مع ارتفاع مستوى البحر .