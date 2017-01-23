الحرة نيوز –

نعت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، أحد أفرادها الذين استشهدوا خلال مداهمة لاحد تجار المخدرات، في محافظة الزرقاء.

وقالت الإدارة على صفحتها بموقع الفيسبوك “ببالغ الحزن والاسى ننعى اليكم استشهاد الرقيب البطل محمد سلامة الصقرات من مرتب ادارة مكافحة المخدرات اثناء قيامه باداء واجبه البطولي في مداهمة لاحد تجار المخدرات، انا لله وانا اليه راجعون”.

وقالت إدارة الاعلام الامني، في بيان إن مرتبات ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال تتبعهم لاحد المطلوبين الخطرين في محافظة الزرقاء من اجل القاء القبض عليه , وردت اليهم معلومات حول تواجده في احدى الحدائق في منطقة الزواهرة حيث توجهت قوة امنية من مرتبات الادارة من اجل القاء القبض عليه .

واضافت ادارة الاعلام الامني انه فور وصول القوة للمكان وعند محاولتهم القاء القبض على ذلك المطلوب ومن معه بادرهم فور مشاهدته لهم باطلاق عيارت نارية من سلاح بحوزته مما ادى الى اصابة الرقيب محمد سلامه الصقرات من افراد القوة الامنية واستشهاده متاثرا باصابته , ولاذ المطلوب بالفرار وبوشرت التحقيقات والتحريات للبحث عنه والقاء القبض عليه .