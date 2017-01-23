الحرة نيوز –

دعت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، إلى زيادة الضرائب على صناعة التبغ والسجائر، لتعزيز الأنظمة الصحية والتنمية.

وقالت تشان، في كلمتها التي ألقتها الاثنين في افتتاح الدورة المئة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية “إن مكافحة التبغ لا تضر الاقتصادات العالمية إنما تشكل أمرا منطقيا من الناحية الاقتصادية”، مؤكدة ضرورة “وضع حد لواحدة من أكثر الحجج المتكررة والفعالة في صناعة التبغ”.

وبينت تشان، “إذا رفعت جميع البلدان الضرائب على السجائر بنحو 80 سنتا لكل علبة، يمكن أن تزداد عائدات الضرائب السنوية بنسبة 47% لتوفر مبلغا إضافيا يقدر بـ 140

مليار دولار سنويا. الاستنتاج الرئيسي واضح: مكافحة التبغ تمثل أمرا مجديا من الناحية الاقتصادية ولا تضر بالاقتصادات العالمية. الأدلة وفيرة ومقنعة.” وأكدت أن وزراء الصحة مقتنعون بتلك الأدلة، داعية وزراء المالية والتجارة والشؤون الخارجية والبعض الآخر بأن لا يتأثر بادعاءات الصناعة الكاذبة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تقدر التكلفة الاقتصادية لاستهلاك التبغ بأكثر من تريليون دولار سنويا، ويؤدي استهلاك التبغ إلى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص كل عام.

وفي بداية العام نشرت منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للسرطان الأمريكي تقريرا هاما في نحو 700 صحفة عن اقتصاديات التبغ ومكافحته، أظهر كيف أن مكافحة التبغ بما في ذلك الزيادة الضريبية الكبيرة على منتجاته يمكن أن تنقذ الأرواح وأن تولد أيضا العائدات من أجل تعزيز الأنظمة الصحية والتنمية.