الحرة نيوز –

قالت دائرة الجمارك ان استثناء الفنادق التابعة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي من غرامة الاستيراد والبالغة %2.5 “غير قانوني”، وفقا للمعنى الوارد في المادة (11) من نظام رخص وبطاقات الاستيراد.

جاء ذلك خلال رد دائرة الجمارك على طلب مقدم من قبل تلك الفنادق لوزارة الصناعة والتجارة والمتضمن اعفاء الفنادق التابعة لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي من غرامة الاستيراد والبالغة 2.5 %.

وقالت “الجمارك” في كتاب رسمي ان تلك الفنادق او الشركات يتطلب حصولها على بطاقة استيراد اذا ما رغبت بالقيام به، وبخلاف ذلك فإن الغرامة المقررة وفقا لأحكام المادة (13) من النظام تتحقق على مستورداتها. وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت انها منحت العام 2016 تراخيص نهائية لـ24 منشأة فندقية وموافقات مبدئية لــ97 منشأة فندقية (فندق سياحي، شقق وأجنحة فندقية، مخيم سياحي، مخيم بيئي).