الحرة نيوز –

يستهل المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في المرحلة النهائية من تصفيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث يواجه نظيره منتخب كمبوديا يوم الأربعاء 288 آذار (مارس) المقبل في عمان، حيث وقع “النشامى” في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات فيتنام وأفغانستان وكمبوديا، في حفل سحب القرعة الذي جرى في أبو ظبي أمس.

وتبدو مهمة “النشامى” سهلة للغاية في الوصول إلى النهائيات الآسيوية للمرة الرابعة بتاريخه، نظرا لسهولة المجموعة وتواضع مستويات المنتخبات المشاركة فيها.

وتقام التصفيات وفق نظام الدوري من مرحلتين “ذهاب وإياب”، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الست إلى النهائيات، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5 كانون الثاني (يناير) وحتى 1 شباط (فبراير) من العام 2019، على ثمانية ملاعب.

ويتنافس 24 منتخبا في التصفيات المقبلة، حيث يتأهل 12 منتخبا منها إلى نهائيات البطولة، الى جانب 12 منتخبا سبق وأن تأهلت رسميا مع ختام التصفيات الآسيوية المزدوجة وهي: أستراليا، الصين، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، قطر، السعودية، سورية، تايلاند، أوزبكستان والإمارات “المضيفة”.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 بالاعتماد على التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.

برنامج مباريات المجموعة الثالثة

28-3-2017: الأردن * كمبوديا، أفغانستان * فيتنام.

13-6-2017: كمبوديا * أفغاستان، فيتنام * الأردن.

5-9-2017: كمبوديا * فيتنام، الأردن * أفغانستان.

10-10-2017: فيتنام * كمبوديا، أفغانستان * الأردن.

14-11-2017: كمبوديا * الأردن، فيتنام * أفغانستان.

27-3-2018: الأردن * فيتنام، أفغانستان * كمبوديا.

المجموعات

الاولى: قيرغيزستان، الهند، ميانمار، مكاو.

الثانية: كوريا الشمالية، هونغ كونغ، لبنان، ماليزيا.

الثالثة: الأردن، فيتنام، أفغانستان، كمبوديا.

الرابعة: عمان، فلسطين، المالديف، بوتان.

الخامسة: البحرين، تركمنستان، الصين تايبيه، سنغافورة.

السادسة: الفلبين، طاجيكستان، اليمن، نيبال.