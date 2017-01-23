الحرة نيوز –

قيد نادي الوحدات المحترف الفلسطيني الجديد أحمد في سجلاته لدى اتحاد الكرة المحلي، وأضافه إلى قائمة الفريق الآسيوية، بعد وصول مخالصة اللاعب المالية وبطاقة الانتقال الدولية من ناديه الظاهرية الفلسطيني، ليشارك ماهر رسميا فريق الوحدات في مهمته الآسيوية أمام بنجالور الهندي التي تقام عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمنطقة القويسمة، في المباراة الأولى ضمن ملحق دوري أبطال آسيا، والتي يطير منها المتأهل إلى الإمارات لملاقاة فريق الوحدة في السابع من شباط (فبراير) المقبل برسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

قام نادي الوحدات بتلك الإجراءات من خلال عضو مجلس الإدارة المنسق الإعلامي بسام شلباية، والذي تواجد في اتحاد الكرة أمس، وقام بالإجراءات الرسمية وهو يحمل مخالصة وبطاقة انتقال اللاعب ماهر من ناديه الظاهرية، حيث قيده في سجلات الفريق لدى اتحاد الكرة، وأضافه لقائمته الآسيوية.

بنجالور يصل الأحد

على صعيد متصل، أكد شلباية وصول وفد بنجالور الهندي إلى عمان صباح يوم الاحد المقبل، مشيرا إلى المراسلات التي تمت من خلال الطرفين من خلال اتحاد الكرة المحلي ونظيره الآسيوي، مبينا انه يتواجد برفقة أمين سر النادي الناطق الإعلامي عوض الأسمر، واعضاء لجنة المراسم لاستقبال الضيوف التي تصل طائرته عند العاشرة صباح الأحد، وتأمينهم في مقر اقامتهم في فندق الريجنسي، منوها أن طاقم الحكام الذي سيقود المباراة سيصل بذات اليوم ايضا، في الوقت الذي ذكر فيه شلباية أن المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني الخاص بالمباراة يقامان تباعا عند الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين في فندق الريجنيسي.

حمد : المعنويات عالية

وفي ذات السياق، اشاد المدير الفني عدنان حمد بمعنويات الفريق والروح العالية التي تغلف لاعبي فريق الوحدات، وفقا للحماس والاصرار الذي يتمتعون فيه خلال التدريبات ونشوة الانتصارات المحلية مؤخرا على حد تعبيره، في الوقت الذي أكد فيه أن الهدف واضح لاركان المهمة الخضراء نحو دوري أبطال آسيا متمنيا أن يحالف الفريق التوفيق في مهمته ممثلا عن الكرة الأردنية أمام بنجالور الهندي في عمان.

وأضاف:” الفريق الهندي لن يكون “صيدا سهلا”، تبعا لعميلة الرصد التي قام بها الجهاز الفني، ويمتلك بنجالور في صفوفه عناصر مؤثرة الى جانب المحترفين المميزين، وسبق له ان وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحل وصيفا بعد خسارته أمام القوة الجوية، الأمر الذي يؤكد قوته فضلا عن الاحتراف الذي يسود الكرة الهندي والمصاريف الباهضة التي تصرف عليها بنية التطوير والانجاز”.

وعند سؤاله عن إمكانيات المحترف الفلسطيني أحمد ماهر الذي وقع مؤخرا للوحدات، أجاب بالقول:” اللاعب جيد، ولديه إمكانات بدنية وفكر تكتيكي عالية تضاف إلى القيمة المهارية، وإمكانية شغله لأكثر من مركز في المقدمة الهجومية للفريق، نأمل أن ينسجم سريعا في “فورمة” الفريق الذي يتدرب بدون لاعبيه الدوليين، وهي اثرت نوعا ما على استعدادات الفريق الذي يخوض لقاء وديا أمام الرمثا بعد غد الخميس على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ومن المنتظر ان تكتمل صفوف الفريق السبت، لتأخذ التحضيرات طابعها الواقي في التحضير للمباراة التي نطمح من خلالها النجاح في أولى الخطوات نحو البطولة الأهم قاريا”.

صالح إلى السالمية

على صعيد متصل، من المنتظر أن يلتحق اللاعب صالح راتب المعار إلى السالمية بتدريبات فريقه بالكويت خلال اليومين المقبلين، برفقة اللاعبين المحليين عدي الصيفي ومحمود زعترة، وذلك بعد حصوله على اجازته من إحدى الجهات الرسمية التي يعمل لها، في الوقت الذي كان فيه صالح مدد عقده للوحدات لمدة 6 أشهر جديدة في مقر النادي مساء الليلة قبل الماضية، حين تم تمديد عقده مع الوحدات لعام قادم، فيما حصل الوحدات على حصته من صفقة الإعارة وقدرها 40 ألف دولار، بانتظار اتمام صفقة إعارة لاعب الفريق حسن عبد الفتاح إلى الخريطيات القطري مقابل حصول النادي على 100 ألف دولار.