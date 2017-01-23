الحرة نيوز –
– نجلاء اسحق محمد البنا – خلدا
– باهي “محمد شريف” حسني المغربي – دابوق
– حنا انيس جريس منصور – خلدا
– رداد احمد فارس المجالي – الزرقاء
– ناديا حسن محمد الحموي – الشميساني
– حسام العزام – اربد
– عيسى ميشيل يوسف الاطرش – الصويفية
– محمد صالح رشيد شقير – جبل عمان
– محمد محمود محمد الحصري – أم اذينة
– مريم سليمان سويلم حداد – خلدا
– نوال ابراهيم ارشيدات – اربد
– صقر كرم ارحيل جريسات – الفحيص
– لمياء ابراهيم رجا أبو سحليه – الزرقاء
– فوزيه متري داود زبانه – عبدون
– جميل عبدالفتاح الحاج اسعد ابوقياص – خلدا
– بسام عزت عبده صبحا – الشميساني