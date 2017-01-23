الحرة نيوز –

– نجلاء اسحق محمد البنا – خلدا

– باهي “محمد شريف” حسني المغربي – دابوق

– حنا انيس جريس منصور – خلدا

– رداد احمد فارس المجالي – الزرقاء

– ناديا حسن محمد الحموي – الشميساني

– حسام العزام – اربد

– عيسى ميشيل يوسف الاطرش – الصويفية

– محمد صالح رشيد شقير – جبل عمان

– محمد محمود محمد الحصري – أم اذينة

– مريم سليمان سويلم حداد – خلدا

– نوال ابراهيم ارشيدات – اربد

– صقر كرم ارحيل جريسات – الفحيص

– لمياء ابراهيم رجا أبو سحليه – الزرقاء

– فوزيه متري داود زبانه – عبدون

– جميل عبدالفتاح الحاج اسعد ابوقياص – خلدا

– بسام عزت عبده صبحا – الشميساني

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