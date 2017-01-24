الحرة نيوز –

نتقدم إليك بأحر التهاني و التبريكات بمناسبة حصولك على المسمى الوظيفي الجديد “محاسب” في عملك لدى محكمة امانة عمان الكبرى، وستبقى المثال الرائع الذي يقتدى بالجد والمثابرة في كافة جوانب الحياة .

سائلين المولى عز وجل لك دوام التوفيق والسداد خلال مسيرتك العملية ، متمنين لك المستقبل الزاهر والنجاح والوصول الى اعلى المراتب، لتبقى وكما عهدناك جند من جنود هذا الوطن العزيز والغالي على قلوبنا جميعا في ظل الراية الهاشمية .

ونقول :

أرض البشرِ – ما افتخرَتْ – فنحنُ الفخرُ بادِينَا

فمنْ في قلبه عزمٌ كعــزمٍ باتَ يذْكيـــنا

ومن في عينـِـه مجد تراءى في مراميـــنا

فيا وطني الذي نهـــوى هواه في المحبــينا

إليكِ قطافَ مجنــانَا – قطفناه بأيديـنا

بذلناه وقد تهنا على الأزمانِ جــانيــــنا

وبسمِ الله ممَشانَا إلى الدنيـــا مغنِّــينا

” تهانيــنا تهانيــنَا”

والف الف مليون مبروك