الحرة نيوز –

أكد منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس أن قرار وزارة التعليم العالي بفتح القبول المباشر في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا يعني تخصيص كليات الطب للأثرياء فقط.

وقال إن القرار في حال تنفيذة سيرفع رسوم ساعة الطب للتنافس في الجامعة الأردنية من ٤٥ دينارا، لتصبح ١٠٠ دينار، وفي العلوم والتكنولوجيا من 36 دينارا، لتصبح ١٠٠ دينار يعني نسبة الرفع 177%.

وحذرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ‘ذبحتونا’ من خطورة التصريحات التي أدلى بها وزير التعليم العالي باسم الطويسي مؤخراً، واكد فيها أن مجلس التعليم العالي يتجه لاعتماد القبول المباشر في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا وإخراج الجامعتين من القبول الموحد.

وأكدت الحملة أن هذا التوجه كان قد تم إقراره قبل ثلاثة أعوام، في عهد الوزير وجيه عويس، إلا أنه وبعد الحملة الاحتجاجية الواسعة التي قامت بها حملة ذبحتونا بالتعاون مع النقابات المهنية، تم التراجع عنه، ليعود الوزير عادل الطويسي ويحمل على عاتقه مسؤولية العودة إلى هذا التوجه الخطير

وأوضح أن نسبة الدعم الحكومي لكافة الجامعات الرسمية لا تتجاوز 13,4%، فيما تتجاوز الرسوم الجامعية نسبة 70.6% من إجمالي إيرادات الجامعات، وأن نسبة المقبولين على التنافس في كلية الطب في الجامعة الأردنية لم تتجاوز 13,6% من إجمالي الطلبة المقبولين في الكلية، فيما تصل هذه النسبة إلى 10% في جامعة مؤتة لتنخفض إلى 4% في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأكثر قبولاً لطلبة الموازي والدولي، كما تسجل أكبر عدد من الطلبة المقبولين في كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة 650 طالبا لتخصص الطب، و700 للصيدلة فيما يتجاوز 400 لطب الأسنان.

وشدد دعاس على أن الأرقام المتواضعة جداً للمقبولين على التنافس في الكليات الطبية، تظهر أن هذه الكليات تحولت فعلياً إلى كليات «مخصخصة» على أرض الواقع، وليست في طريقها للخصخصة، حيث لا يتجاوز عدد المقبولين على التنافس في كليات الطب في الجامعات الرسمية الأربعة (الأردنية، الهاشمية، مؤتة والتكنولوجيا) 141 طالبا وطالبة من أصل 1559 طالبا وطالبة أي بنسبة أقل من 9%، فيما يتجاوز عدد الطلبة المقبولين على الموازي والدولي 1250 طالبا وطالبة يمثلون 80.8% من مجموع المقبولين في الكليات الطبية.

وأعلنت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ‘ذبحتونا’ عن سلسة من الخطوات التصعيدية لمواجهة هذا التوجه والعمل على إلغائه، تبدؤه بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي تحت شعار ‘لا للقبول المباشر’. الجامعات للفقراء أيضاً’، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، والتي ستحرم الفقراء من دخول هاتين الجامعتين الرسميتين. حيث سيصاحب القبول المباشر في هاتين الجامعتين رفع رسوم البرنامج التنافسي فيهما.