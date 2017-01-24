الحرة نيوز –

وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع معهد العناية بصحة الأسرة / مؤسسة نور الحسين، تهدف إلى تعزيز التعاون ونشر المعرفة المتخصصة بقضايا التدريب والتعليم المستمر، وتقديم نموذج يحتذى به للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المذكرة التي وقعها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق حامد والسيدة هناء شاهين المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك حسين تتضمن في مجملها إعداد الدراسات والبحوث وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية المشتركة ومنح المعهد الأولوية في حال توفر منح دراسية متخصصة في مجالات عمل الجامعة بالإضافة إلى التعاون في مجال تدريب كوادر الطرفين في المجالات المختلفة.

من الجدير ذكره أن مؤسسة نور الحسين هي مؤسسة إنسانية تأسست عام 1986 بالتعاون مع المؤسسة السويدية لرعاية الطفولة ”رادا بارنن“، تتميز بتقديم الخدمات الصحية والإرشادية المتخصصة والتأهيلية والتدريب النموذجي والفعال، وتعمل على تقديم الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة لكافة أفراد الأسرة في الجوانب الصحية، النفسية، الاجتماعية، القانونية، والكشف المبكر عن الإعاقات عند الأطفال.