الحرة نيوز –

نظم طلبة الارشاد الوقائي من كلية الآداب والفنون في جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع ادارة السير حملة توعوية تهدف التقليل من حوادث السير من خلال نشرات توضح اسباب حوادث السير ونتائجها واستهدفت الحملة اصحاب المركبات التي يتم توقيفها من قبل دورية السير حيث يتماعطائهم النشرة التوعوية بدل المخالفة المرورية. كما استهدفت الحملة اصحاب المركبات التي تدخل حرم الجامعة.

وبينت الدكتورة سناء الخوالدة أن التطبيق العملي جزء اساسي من مواد الإرشاد النفسي والتربوي خصوصا مادة الإرشاد الوقائي اذ تعطي مثل هذه الخبرات الفرصة لطلبة القسم ممارسة الارشاد الوقائي بشكل عملي الامر الذي يزيد من تأثير هذه المواد على الطلبة وتمكينهم من اكتساب المهارات الارشادية بشكل أفضل

وشارك في تنظيم الحملة كل من دورية السير والامن الجامعي ونفذها طلبة مادة الإرشاد الوقائي بإشراف الدكتورة سناء الخوالدة وتعاون مشرفة المختبر هديل بني بكار.