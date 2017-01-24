الحرة نيوز –

وفرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العام الماضي 730 منحة دراسية جامعية لطلبة محافظة العقبة غير المقتدرين وذلك في اطار برنامج دعم التعليم الذي تتبناه السلطة.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة ناصر الشريدة إن دعم التعليم وتطويره في منطقة العقبة احد اولويات السلطة الهادفة الى اشراك كافة شرائح المجتمع المحلي في المحافظة في الجهود المبذولة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

اضافة للمنح الدراسية الجامعية المشار اليها فقد قامت السلطة بعقد دورات تقوية وتعمق في المباحث الدراسية المختلفة في مدارس العقبة الاساسية والثانوية المحتاجة، وقد استفاد من هذه الدورات وفق الشريدة اكثر من الف طالب وطالبة في 23 مدرسة.

وفي اطار جهودها المبذولة لتطوير العملية التعليمية في محافظة العقبة بشكل عام اشار الشريدة الى قيام السلطة بدعم عدد من المبادرات التعليمية، منها كما قال ‘ملتقى طالبات الجامعات الثامن ‘ الهادف الى صقل الطاقات الشبابية لدى طلبة الجامعات الاردنية وتوظيفها بما يخدم الصالح العام واستفاد من هذا النشاط اكثر من 250 طالبا وطالبة.

واشار الشريدة في معرض حديثه الى مذكرة التفاهم المبرمة بين السلطة وجامعة العقبة للتكنولوجيا والتي تم بموجبها ابتعاث 14 طالبا وطالبة من ابناء العقبة لإكمال تعليمهم في الجامعة على نفقة الجامعة فيما تقدم السلطة للطلبة المبتعثين مبلغ 100دينار شهريا طيلة مدة ابتعاثهم .