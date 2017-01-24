الحرة نيوز –

يتيح تطبيق Cheap Hotels لمستخدمي نظام آي أو إس إمكانية العثور على فنادق بأسعار رخيصة في جميع أنحاء العالم.

ويوفر تطبيق “Cheap Hotels”، المتوفر مجاناً في متجر “آب ستور”، إمكانية البحث ضمن ما يزيد عن 80 من أنظمة حجز الفنادق لضمان الحصول على أقل الأسعار المتوفرة ودون دفع أي فوائد إضافية، وذلك لأكثر من مليون فندق حول العالم.

ويمتاز التطبيق بقدرته على معالجة معظم العروض والتخفيضات المتوفرة على الإنترنت عند الحجز في فندق معين والحصول على عروض مميزة بأقل تكلفة في أي وقت.

كل ما عليك فعله هو اختيار المدينة ومواعيد الوصول ومن ثم بدء فزر النتائج وفقاً للفلاتر التي يوفرها التطبيق لضمان الوصول إلى أفضل الأسعار وأفضل تجربة، فمثلاً يُمكنك البحث عن فنادق ضمن نطاق سعر محدد أو بحسب بعده عن مركز المدينة وخلافه.

ويوفر التطبيق وصفاً دقيقاً للفندق الذي ترغب بالحجز داخله بما في ذلك مراجعات وتقييمات المستخدمين ومجموعة صور من داخل وخارج الفندق وكافة الخدمات التي يقدمها.