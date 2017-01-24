الحرة نيوز –

أعلنت شركة غوغل عن تحديث لخدمة الاتصال عبر الإنترنت “فويس”، لم تشهده منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وتسمح الخدمة التي تعمل عبر بروتوكول الإنترنت VoIP للمستخدمين بالاشتراك ضمنها عن طريق رقم الهاتف الذي يمكن استخدامه عبر أجهزة المستخدم المتعددة من أجل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

ويعمل التحديث الجديد على إعطاء الخدمة مظهراً أكثر حداثة وتطور مع إضافة بعض المميزات الجديدة مثل دعم مشاركة الصور والمحادثات الجماعية والبريد الصوتي باللغة الإسبانية.

وأشارت شركة غوغل في مدونة نشرتها إلى امتلاك صندوق الوارد ضمن تطبيق “غوغل فويس” المحدث على علامات تبويب منفصلة للرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي، بحيث تظهر المحادثات ضمن موضوع واحد مستمر مما يسهل من متابعة الرسائل المتبادلة مع جهات الاتصال ضمن مكان واحد.

وأصبح بالإمكان الاعتماد على تطبيق “فويس” بدلاً من تطبيق المراسلة الافتراضي، وذلك كونه يدعم المحادثات الجماعية والمحادثات المترابطة وإرسال الصور عبر خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS، وتعمل جوجل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول لجلب الرسائل الغنية لمستخدميها في المستقبل من خلال RCS.

وأوضحت شركة جوجل بان التكامل بين تطبيق “هانغ آوتس” مع تطبيق “فويس” لم يتغير، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار باستعمال تطبيق “هانغ آوتس” بمثابة تطبيق التراسل الافتراضي، كما يمكن فصل التطبيقين عن بعض من خلال خيار موجود ضمن الإعدادات لإبقاء التطبيقات بشكل منفصل.

ويصل التحديث الجديد إلى جميع المستخدمين في عضون أسبوعين من الآن، حيث يحصل عليه في المقام الأول مستخدمي أندرويد، ومن ثم مستخدمي أي أو إس، بينما تتوفر نسخة الويب للمستخدمين الذين يحصلون على التطبيق المحدث على أجهزتهم المحمولة.